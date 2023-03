Estudante de 17 anos morre após ser baleado no Rio

Um estudante morreu no último sábado (18), após ser baleado voltando de casa com a família. Na localidade, que fica na favela do Faz Quem Quer em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio, estava havendo um tiroteio.

Jean Jerry, de 17 anos, foi levado para a UPA de Rocha Miranda e foi transferido para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, na Zona Norte. Mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a PM, eles foram chamados para atender um motorista que estava com o filho ferido. Segundo o pai, o filho teria sido baleado por criminosos durante um confronto na favela Faz Quem Quer. Em nota, a PM informou que os policiais conduziram o pai e o jovem até a UPA.

Jean estava no ensino médio e era atleta de vôlei no Grêmio Social Esportivo Rocha Miranda.