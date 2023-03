Após denúncia do MP, Enel encontra furto de energia em São Gonçalo

A Enel Distribuição Rio encontrou furtos de energia elétrica em dois estabelecimentos comerciais que funcionavam como bar e albergue em São Gonçalo durante operação realizada nesta quarta-feira (15), com o apoio da 74ª Delegacia de Polícia (DP). A operação aconteceu após denúncia do Ministério Público. No mesmo dia, o operativo flagrou furto de energia em uma residência de Quissamã. A ação contou com apoio de policiais da 130ª DP e do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE).

Ao realizar a inspeção em um dos estabelecimentos comerciais de São Gonçalo, os técnicos constataram ligação direta em três fases. O responsável pelo local e os locatários foram presos em flagrante pelos policiais da 74ª DP, e liberados após o pagamento de fiança. No outro estabelecimento comercial de São Gonçalo, também foi encontrada ligação direta em três fases. A responsável pelo local foi presa em flagrante pelos policiais da 74ª e liberada após o pagamento de fiança.

Em Quissamã, a equipe encontrou em uma residência uma ligação direta de energia, ocasionando uma perda total no registro de consumo de energia. A operação aconteceu após denúncia. A proprietária estava no local, foi presa em flagrante pelos policiais da 130ª DP e liberada após pagamento de fiança. Após a perícia, a irregularidade foi desfeita e o consumo de energia foi normalizado.

Os clientes que quiserem denunciar o furto de energia podem fazê-lo pela internet | Foto: Divulgação

Além de ser crime, o furto de energia afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e põe em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica. As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecarga na rede elétrica, ocasionando interrupção no fornecimento de energia.

Para conscientizar a população sobre o perigo do furto de energia, a Enel Distribuição Rio realiza, além dos operativos, diversos projetos sociais em comunidades, com informações sobre o uso eficiente de energia elétrica, programas para geração de emprego e renda e revisão gratuita de instalações elétricas de consumidores com menor poder aquisitivo.

Os clientes que quiserem denunciar o furto de energia podem fazê-lo pela internet: https://www.enel.com.br/ ou pelo aplicativo Enel Rio. Não é necessário se identificar.