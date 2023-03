Polícia Civil prende envolvido em "golpe do presente"

As investigações prosseguem para identificar e capturar os demais envolvidos no golpe - Foto: Divulgação

As investigações prosseguem para identificar e capturar os demais envolvidos no golpe - Foto: Divulgação

Policiais civis da 9ª DP (Catete) prenderam, nesta sexta-feira (17/03), um homem acusado de participação em um crime de estelionato, envolvendo o chamado "golpe do presente". A vítima foi abordada em sua residência, no Flamengo, Zona Sul da capital.Neste golpe, um criminoso, se passando por entregador, vai até a casa da vítima sob o pretexto de deixar uma encomenda que teria sido enviada por outra pessoa. O golpista, contudo, pede que a vítima pague a taxa de entrega com o cartão bancário, que, neste caso, foi de R$ 7,99.

O falso entregador disse para a mulher que a transação não havia sido efetuada, permitindo, então, que ela fizesse o pagamento em dinheiro. Quando a vítima voltou para seu apartamento para buscar a quantia em espécie, o golpista fugiu. Só nesse momento a vítima percebeu que se tratava de um golpe, pois teve um prejuízo de R$ 6 mil.

Após cruzamentos de dados e informações de inteligência, os agentes conseguiram localizar o responsável pela máquina, que efetivamente recebeu a quantia indevida obtida mediante fraude da vitima. Ele estava em uma casa no bairro de Bento Ribeiro, na Zona Norte. Abordado pelos agentes, o criminoso confirmou que era o proprietário do equipamento, mas não disse com quem ou onde a máquina estaria.

As investigações prosseguem para identificar e capturar os demais envolvidos no golpe.