Quatro acusados de vender animais silvestres ilegalmente são presos no Rio

Quatro pessoas foram presas em flagrante, neste domingo (19/03), durante operação da Polícia Civil para combater a comercialização ilegal de animais silvestres na capital e na Baixada Fluminense.

O primeiro dos suspeitos foi detido na rua Doutor Satamin, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Ele estava transportando diversas gaiolas com pássaros silvestres. Os animais estavam sendo levados para uma feira livre no bairro, onde seriam vendidos pelo acusado.

Já os outros três suspeitos foram encontrados também em uma feira livre, desta vez no município de Duque de Caxias. Com eles, mais aves silvestres mantidas em condições precárias de cativeiro foram resgatadas. Segundo informações da corporação, os animais apresentavam sinais de maus-tratos.

A ação foi organizada pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), que agiu em parceria com o Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).