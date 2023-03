PM prende em Paraty acusado de atuar no tráfico do Complexo do Alemão

Foi preso pela Polícia Militar neste sábado (19), um homem de 20 anos acusado de atuar no tráfico de drogas do Complexo do Alemão, em Ramos, Zona Norte do Rio. Ele foi detido em Paraty, após os agentes receberem informações do Disque Denúncia.

Com o homem, foram encontrados 18 pinos de cocaína e 55 trouxinhas de maconha prensada.

Segundo a PM, a denúncia teria informado que o suspeito estava traficando no dia em que resultou na tentativa de homicídio de um sargento da Polícia Militar, que foi atingido por disparos de armas de fogo, no dia 12 de março, em Paraty.

O homem e o material apreendido foram encaminhados à 167ª DP (Paraty).