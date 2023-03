Tentativa de assalto termina com um ferido no Viaduto do Gasômetro

Um empresário espanhol foi baleado durante tentativa de assalto no Viaduto do Gasômetro, no bairro do Caju, no Rio, durante a madrugada da última sexta-feira (17/03).

A vítima teve o carro interceptado e acabou sendo atingido por disparos efetuados contra seu veículo. Um dos tiros acabou atingindo um dos ombros do espanhol, que foi socorrido por agentes do Corpo de Bombeiros que passavam pelo local.

Ele foi levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro da cidade. Apesar do ferimento, seu quadro de saúde é estável, segundo a unidade. Policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionados e reforçaram o policiamento no trecho após o caso. A 17ªDP (São Cristóvão) registrou a ocorrência e investiga a autoria dos disparos.