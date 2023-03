Jovem de 19 anos leva tiro na barriga em Santa Luzia

Menina passou por cirurgia e segue internada no Hospital Estadual Alberto Torres, com quadro estável - Foto: Divulgação

Menina passou por cirurgia e segue internada no Hospital Estadual Alberto Torres, com quadro estável - Foto: Divulgação

Uma jovem de 19 anos foi baleada na barriga, durante a madrugada deste sábado (18/03), em Santa Luzia, em São Gonçalo. De acordo com testemunhas, a mulher estava em um bar com amigos quando foi atingida por uma bala perdida no abdômen.

Ainda segundo os relatos, foram os colegas com quem a vítima estava que perceberam que ela estava sangrando. A menina foi levada ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, por volta das 00h45, e passou por uma cirurgia. Ela segue internada, mas seu quadro já foi estabilizado.

A Polícia Militar informou que agentes do 7° BPM (São Gonçalo) foram acionados para o caso. A corporação declarou que não havia operação policial no bairro no horário em que a jovem foi atingida. A 74ª DP (Alcântara) registrou a ocorrência e está investigando a origem do disparo.