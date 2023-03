PF prende homem que roubou bola autografada por Neymar em atos golpistas

Bola autografada por Neymar que foi roubada do Congresso Nacional no ato golpista em janeiro - Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados

Foi preso pela Polícia Federal, nesta sexta-feira (17), o homem que roubou a bola autografada por Neymar do Congresso Nacional durante os ataques golpistas às sedes dos Três Poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro. A ação fez parte da nova fase da Operação Lesa Pátria.

No fim de janeiro, Nelson Ribeiro Fonseca Júnior, de 31 anos, se entregou à Polícia Militar e entregou a bola, mas, depois de prestar depoimento à PF, foi liberado. Ele alegou em depoimento que não devolveu o objeto após pegá-lo por causa do confronto entre os golpistas e as forças de segurança dentro do edifício.

Após a investigação, ele foi uma das 32 pessoas que tiveram mandado de prisão. A operação também cumpre 46 mandados de busca e apreensão nos alvos pelos ataques golpistas.