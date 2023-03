Troca de tiros deixa três feridos na Praça Seca, zona oeste do Rio

Três pessoas ficaram feridas após um tiroteio na em comunidades na Praça Seca, bairro da Zona Oeste do Rio, na manhã desta sexta-feira (17/03).

Segundo relatos de testemunhas, o conflito começou entre suspeitos e policiais militares na comunidade do Chacrinha. Em seguida, a troca de tiros teria seguido na região da comunidade do Jordão, desta vez entre suspeitos de facções rivais, apontam os relatos.

Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados ao local. A corporação informou que dois dos feridos já tinham sido levados a unidades de saúde na hora em que chegaram para socorrer. As suspeitas é de que ambos seriam mototaxistas. A terceira vítima, do sexo masculino, foi encaminhada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

De acordo com moradores, a região é conhecida por confrontos e traficantes de drogas. Ainda não se tem a identidade dos envolvidos. A Polícia Militar informou que o conflito começou depois que uma equipe, que realizava ações de reforço do policiamento na comunidade, foi surpreendida por um ataque armado. Outras equipes teriam se deslocado ao local para oferecer reforço na estabilização da área, comunicou a corporação.