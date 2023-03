Morto no Gradim teria chegado ao local consciente e morrido enquanto esperava socorro

O homem encontrado morto e com sinais de espancamento na Praça do Gradim, na manhã da última quarta-feira (15/03), segue sem identificação no Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo. Segundo relatos, a vítima pode ser uma pessoa em situação de rua. Testemunhas contam que ele chegou ao local ainda consciente, mas que morreu enquanto esperava o socorro médico.

De acordo com o depoimento anônimo de uma testemunha, o homem, que se identificou como um catador de recicláveis, chegou na rua Visconde de Itaúna antes das 6h da manhã, pediu ajuda a algumas pessoas que trabalhavam no local e ficou cerca de 30 minutos esperando que o SAMU chegasse.

"Ele estava consciente quando chegou no local. Até nos explicou brevemente e de forma meio confusa que tinha sido agredido. Durante esses 30 minutos, ele acabou perdendo a consciência e caindo no chão. Decidimos não mexer na vítima, para evitar quaisquer agravantes de uma lesão óssea ou algo que pudesse estar presente no corpo dele que poderia não estar visível aos olhos. Nenhuma das pessoas que estavam no local quando o senhor chegou conheciam o mesmo. Tentamos ajudar chamando o resgate, porém de nada adiantou", contou a testemunha.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí estão investigando o caso. Até o momento, não há relatos de familiares do morto que tenham procurado a Polícia ou o IML. A causa da morte ainda está sendo apurada e ainda não há suspeitos.