Governo prevê criação de novos batalhões da PM em São Gonçalo, Nova Iguaçu e Méier

Foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (16), um decreto assinado pelo governador Cláudio Castro que cria um grupo de trabalho para redefinir e aperfeiçoar as áreas de atuação nas unidades das duas polícias.

Há uma proposta para atenção especial aos bairros de Jacarepaguá e do Méier; aos municípios de São Gonçalo e Nova Iguaçu; e à Região dos Lagos, além da criação de um batalhão em Copacabana, com foco no atendimento a turistas.

O levantamento ainda está sendo feito, mas pelos indicadores demográficos, o governo já sabe que em São Gonçalo e em Jacarepaguá é necessária a construção de dois novos batalhões.

Para o município de São Gonçalo, a Polícia Militar informa que ainda não há definição sobre os locais previstos para os novos batalhões na região.

O grupo de trabalho criado é presidido pelo Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ) e integrado por dois representantes das secretarias estaduais de Polícia Militar e de Polícia Civil.

Em 60 dias, a equipe deve apresentar os resultados consolidados do trabalho.