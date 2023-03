Homem é preso com drogas no Complexo da Coruja, em São Gonçalo

Com o suspeito, foram apreendidas uma pistola e drogas - Foto: Filipe Aguiar

Com o suspeito, foram apreendidas uma pistola e drogas - Foto: Filipe Aguiar

Um homem foi preso com drogas, durante operação da Polícia Militar no Complexo da Coruja, no Vila Lage, em São Gonçalo.

Policiais do Grupo de Ações Táticas (GAT) realizavam uma ação na região quando viram o homem traficando.

Ele tentou fugir, mas foi alcançado com uma pistola calibre 9 milímetros, 405 trouxinhas de maconha e 2 mil papelotes de cocaína.

O homem foi conduzido para a 73ª DP (Neves), onde foi autuado por tráfico de drogas.