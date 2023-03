Homem é baleado após trocar tiros com a PM no Boavista, São Gonçalo

Um homem foi baleado, na tarde desta quarta-feira (15), depois de, segundo a Polícia Militar, atacar uma equipe do 7ºBPM (São Gonçalo) no bairro Boavista, em São Gonçalo. Com ele, foi apreendida uma pistola.

De acordo com a PM, uma equipe realizava policiamento na região, quando foi atacada a tiros pelo criminoso. Após o confronto, o homem que portava a pistola acabou ferido. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e foi levado ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê. Não há informações sobre seu estado de saúde.

A arma apreendido foi levada para a 73ªDP (Neves), onde o caso foi registrado.