Traficante carioca preso esta semana vivia dias de luxo em BH

De acordo com o delegado João Prata, a casa onde Chapola estava morando, na Rua Aloysio Leite Guimarães, Belvedere, tinha aluguel no valor de R$ 12 mil - Foto: Divulgação

De acordo com o delegado João Prata, a casa onde Chapola estava morando, na Rua Aloysio Leite Guimarães, Belvedere, tinha aluguel no valor de R$ 12 mil - Foto: Divulgação

O traficante Marcos Vinícius dos Santos, o Chapola, preso nesta terça-feira (14), estava há cerca de dois meses em Belo Horizonte vivendo uma vida de alto padrão. Chapola é líder da facção Terceiro Comando Puro (TCP), no Morro do Dendê, favela da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro.

De acordo com o delegado João Prata, a casa onde Chapola estava morando, na Rua Aloysio Leite Guimarães, Belvedere, tinha aluguel no valor de R$ 12 mil. O carro usado pelo traficante, que também era alugado, custava R$ 4 mil por mês. O local é considerado um dos mais luxuosos de Belo Horizonte.

O traficante começou a ser monitorado logo após se mudar para BH. Na capital mineira, ele morou primeiro em hotel na região da Savassi, depois em prédio no Buritis, até chegar no imóvel do Belvedere. O delegado destacou que a Polícia Civil não acredita na versão de Chapola, na qual ele afirma que buscava deixar o crime. Apesar disso, ele ressaltou a possibilidade do traficante ter deixado o Rio de Janeiro pois estava muito visado pela polícia.