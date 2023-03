Traficantes tentam transformar carros roubados em viaturas policiais no Rio

A Polícia Civil do Rio encontrou, nesta quarta-feira (15), um galpão usado por traficantes para esconder veículos e cargas roubados, na Cidade Alta, em Cordovil, Zona Norte da cidade. No local, foram encontrados 15 carros.

De acordo com os agentes, parte deles estava sendo customizada para se passar por viaturas policiais. As investigações indicam que os carros seriam usados pelos bandidos na guerra pelo controle dos morros do Campinho e do Fubá, na Praça Seca.



A operação foi realizada pelas delegacias de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e pela Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). A ação é parte da "Operação Torniquete", criada pelo Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), em novembro de 2022, para coibir roubos de cargas e de veículos no Rio de Janeiro.

No local, é possível ver os veículos enfileirados, vários deles do mesmo modelo e já envelopados. Nenhum dos carros encontrados, porém, já estava com adesivo simulando um carro da polícia, nem giroscópio.