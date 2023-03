Três suspeitos morrem após tiroteio com PM no Jardim Catarina

Três homens foram mortos após uma troca de tiros com a Polícia Militar, na manhã desta quarta-feira (15/03), no Jardim Catarina, em São Gonçalo. Segundo a corporação, os três eram acusados de terem disparado contra uma viatura do 7° BPM (São Gonçalo) que realizava patrulhamento no local.

Os policiais informaram ter dado ordem de parada a um grupo de suspeitos que reagiu ao ver a equipe chegando ao bairro. Os homens teriam continuado o ataque, o que deu início a troca de tiros. Um fuzil, duas pistolas, um rádio transmissor e uma grande quantidade de drogas foram apreendidos. A ocorrência foi registrada pela 73ª DP (Neves).