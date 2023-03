PM prende 22 homens e sete fuzis em decorrência das ações na Cidade de Deus

Ao longo desta quarta-feira (15), a Secretaria de Estado de Polícia Militar prendeu 22 suspeitos e apreendeu sete fuzis e nove pistolas em decorrência de uma ampla operação para repressão ao crime organizado na Comunidade da Cidade de Deus, na Zona Oeste da Cidade do Rio.

Desde as primeiras horas da manhã, equipes do Comando de Operações Especiais (COE) – Através do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do Grupamento Aeromóvel (GAM) – desencadearam a operação, que contou ainda com suporte do Núcleo de Apoio às Operações Especiais (NAOE) do COE, empregado na remoção de obstáculos das vias da região (barricadas).

Durante as ações na Cidade de Deus, três pessoas foram presas pelo BPChq: um homem conduzindo uma motocicleta com chassi raspado e a numeração do motor ilegível; um segundo foragido com dois mandados de prisão em aberto e uma mulher também com um mandado de prisão em aberto em seu desfavor. Os três conduzidos foram apresentados na 32ª DP (Taquara).

1/4 Cães do BAC localizaram grande quantidade de drogas | Foto: Divulgação

2/4 Policiais acharam diversos simulacros de arma de fogo na comunidade | Foto: Divulgação

3/4 | Foto: Divulgação

4/4 | Foto: Divulgação









Na área de mangue, equipes do Batalhão de Choque foram atacadas a tiros e houve confronto. Após estabilizarem a região, os policiais prenderam um criminoso portando um fuzil AR-15 e uma mochila contendo diversas unidades de entorpecentes.

Na continuidade às incursões, policiais do BOPE foram atacados a tiros por criminosos armados. Houve confronto e três suspeitos foram atingidos, sendo socorridos ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Na ação, foram apreendidas duas pistolas e uma granada.

Seguindo com as ações de varredura, equipes do Batalhão de Ações com Cães apreenderam farta quantidade de entorpecentes em diversos pontos da comunidade, sendo mais de 72 tabletes de cerca de 1.5kg de maconha prensada (totalizando cerca de 108kg), quatro bolas de cocaína (totalizando cerca de 2kg) e centenas de unidades de drogas embaladas para comercialização, além de algumas munições.

null Divulgação

Autor: Divulgação

Caminhão com 15 fugitivos

Como desdobramentos das ações, equipes do 3º BPM (Méier) e da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Lins de Vasconcelos interceptaram um caminhão na autoestrada Grajaú-Jacarepaguá. No veículo, foram encontrados 15 criminosos que se deslocavam da Cidade de Deus para comunidades da Zona Norte. Foram apreendidos com eles seis fuzis, nove pistolas e alguns coletes balísticos. A ocorrência foi apresentada na 26ª DP (Todos os Santos).

Manifestações na região

Ao longo do dia, pessoas tentaram obstruir diversas vias no entorno da Cidade de Deus, algumas ruas de acesso e outras no interior da comunidade. As equipes controlaram as chamas, desobstruíram as vias e aturaram para estabilizar a região.

SALDO DAS AÇÕES DESTA QUARTA-FEIRA (15/3):

null Divulgação

Autor: Divulgação

Diretamente na comunidade Cidade de Deus

01 preso com moto adulterada (numeração chassi e motor)

01 preso com dois mandados de prisão em aberto

01 uma mulher presa com mandado de prisão em aberto

01 preso um fuzil e mochila com drogas na área de mangue

03 atingidos em confronto com o BOPE, 02 pistolas e 01 granada apreendidos

Mais de 110kg de drogas apreendidos pelo BAC

10 simulacros de fuzis apreendidos pelo BOPE

null Divulgação

Autor: Divulgação

Fugitivos pela Grajaú-Jacarepaguá / Ação do 3º BPM (Méier) em conjunto com a UPP Lins

15 presos

06 fuzis

09 pistolas

Diversos coletes balísticos

01 caminhão apreendido