Polícia localiza galpão usado por traficantes para guardar cargas e veículos roubados no Rio

Policiais civis das delegacias de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) deflagraram, nesta quarta-feira (15), uma operação contra uma organização criminosa que atua em diversas comunidades do Rio de Janeiro. Durante a ação, os agentes encontraram um galpão utilizado pelos traficantes da facção para guardar cargas e veículos roubados, na Cidade Alta, em Cordovil, na Zona Norte. Quinze (15) carros foram localizados.

A operação foi realizada após investigação e um trabalho de inteligência. Segundo os agentes, alguns carros roubados encontrados no galpão estavam sendo adesivados e customizados para se passarem por viaturas policiais, que seriam utilizadas pelos traficantes durante confrontos por territórios nas comunidades do Campinho e do Fubá, na Praça Seca, também na Zona Norte da capital.

A ação é parte da "Operação Torniquete", criada pelo Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), em novembro de 2022, para coibir roubos de cargas e de veículos no Rio de Janeiro e diminuir os índices desses crimes.