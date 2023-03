Homem acusado de estupros na capital e na Região dos Lagos é preso na Novo Rio

Um homem acusado de estupro foi preso, na última terça-feira (14), na Rodoviária Novo Rio, em Santo Cristo. Ele é acusado de pelo menos três casos de estupro.

De acordo com as investigações, ele estuprou uma turista argentina no dia 14 de janeiro deste ano. Ele teria fingido ser motorista de aplicativo e se oferecido para levar a vítima da praia de Grumari, na Zona Oeste do Rio, até o bairro do Leblon, na Zona Sul.

Além desse, ele também é investigado por outros dois crimes de estupro, ocorridos no município de Cabo Frio, na Região dos Lagos.

A ação foi realizada em parceria entre agentes da Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat), da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) e da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Cabo Frio.