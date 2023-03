Polícia apreende drogas em Paraty, após informações do Disque Denúncia

Policiais militares da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ªCIPM), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), após informações do Disque Denúncia, aprenderam na noite dessa segunda-feira (13), na Praça do Ovo, na Ilha da Cobras, em Paraty, litoral do Sul Fluminense, material entorpecente, após uma abordagem policial.

Após receberam a informação, policiais em patrulhamento de acordo com as diretrizes da PMERJ, conseguiram localizar o material entorpecente, após tentativa de abordagem a um suspeito que fugiu do local, onde abandonou: 14 invólucro de maconha, 3 cigarros de maconha e 7 pedras de crack.

Ocorrência registrada na 167ª DP Paraty), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso, que foi enquadrado no artigo 540 do CP.