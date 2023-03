"Coronel" é preso em Santa Luzia, São Gonçalo

Um homem conhecido pelo apelido "Coronel" foi preso na noite da última segunda-feira (13/03) no bairro de Santa Luzia, em São Gonçalo. Ele é apontado como um dos líderes do tráfico de drogas na região.

A Polícia Militar informou que agentes do 7º BPM (São Gonçalo) estavam realizando um patrulhamento de rotina no bairro quando encontraram o acusado. Ele estava em uma moto junto com outro suspeito.

A dupla teria efetuado disparos contra os policias e fugido, iniciando uma perseguição, segundo a corporação. Apesar disso, ele acabou sendo capturado minutos depois. Com ele, foram apreendidas uma pistola, um aparelho de rádio comunicação, além de uma quantidade não quantificada de drogas.

A 73ª DP (Neves) registrou a ocorrência.