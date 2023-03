Policial Militar discute e atira no pé de homem na Zona Norte; vídeo

Um policial militar foi flagrado disparando no pé de um homem com quem discutia em frente ao Fórum de Cascadura, na Zona Norte da capital, na manhã desta terça-feira (14/03).

No vídeo, é possível ver os dois homens discutindo na calçada. O militar estaria ameaçando-o com uma arma e pedindo que ele saísse do local. Em seguida, ele atira pelo menos cinco vezes em direção às pernas do homem, que acaba sendo atingido no pé e cai no chão. Confira:

null Reprodução

Autor: Reprodução

O homem baleado foi levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, e apresentava estado de saúde estável, conforme relatado pela unidade.

A Corregedoria da corporação informou que vai abrir um inquérito para apurar as circunstâncias do caso, que foi registrado pela 29ª DP (Madureira).