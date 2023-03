Pai é preso acusado de receber dinheiro para deixar outros homens abusarem de suas filhas

O homem teria viciado as crianças em entorpecentes - Foto: Divulgação

O homem teria viciado as crianças em entorpecentes - Foto: Divulgação

Foi preso nesta terça-feira (14), em Mangaratiba, um homem acusado de cometer estupro de vulnerável. De acordo com as investigação da Polícia, ele recebia quantias em dinheiro para deixar que suas filhas de dez e cinco anos fossem abusadas por outros homens.

As investigações da 165ª DP (Mangaratiba), também concluíram que o homem teria viciado as crianças em entorpecentes. O mandado de prisão foi cumprido no distrito de Muriqui.

Os pais perderam a guarda das meninas, que foram encaminhadas pela Justiça para uma instituição de acolhimento.