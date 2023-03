Cadela é baleada durante tiroteio no Rio e perde controle das patas traseiras

Uma cadela perdeu o controle das patas traseiras após ser atingida por um tiro de bala perdida em Quintino, na Zona Norte do Rio. O animal foi baleado na noite do último sábado (11/03), após um tiroteio em uma área de mata próximo a comunidades do Fubá e do Campinho.

A pet Polly, da raça pastor alemão, estava debaixo de uma cadeira na varanda da casa onde vive, quando o disparo acertou a perna de um móvel e acabou perfurando ela próximo a coluna. Segundo a Polícia Militar, a troca de tiros foi entre suspeitos de facções diferentes que disputam o comando do crime na região.

Os tutores da cadela a levaram para um clínica veterinária. Em estado grave, ela precisou passar por uma cirurgia, mas acabou perdendo o controle das patas traseiras. Ela segue internada.