Homem é sequestrado e baleado na Avenida Brasil

Um homem foi baleado e sequestrado, na tarde desta segunda-feira (13/03), na Avenida Brasil. O crime aconteceu na altura de Santa Cruz, bairro da Zona Oeste do Rio. Uma outra pessoa também foi alvejada no local.

Segundo informações da Polícia Federal Rodoviária, um suspeito disparou contra as duas vítimas. Uma das pessoas atingidas foi levada, enquanto a outra foi abandonada na via com ferimentos leves. Agentes da Polícia Civil foram acionados, realizaram a perícia e socorreram a vítima, que prestará depoimento na Delegacia.

O homem sequestrado ainda não foi encontrado. A testemunha relatou que a esposa do homem teria recebido uma ligação informado que ele foi levado ao Hospital Albert Schweitzer, mas a unidade ainda não confirmou a informação, que está sendo apurada pela Polícia.