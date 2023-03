Disque Denúncia pede informações sobre suspeita de matar namorado a facadas na Baixada Fluminense

Disque Denúncia, divulga nesta segunda-feira (13), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), a fim de obter informações que levem à prisão, Fernanda de Oliveira Lima, de 42 anos. Ela é a principal suspeita de envolvimento na morte de Wellinson Balbino de Freitas, de 32 anos, morto a facadas, no último sábado (11), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com testemunhas, Wellinson estava na Praça Ari Schiavo com Fernanda quando os dois começaram a discutir por ciúmes de outra mulher. Momentos depois, a suspeita teria ido em casa pegar uma faca e golpeado a vítima no peito. O jovem chegou a ser socorrido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Comendador Soares, mas não resistiu ao ferimento.

A DHBF realizou uma perícia no local do crime e pediu um mandado de prisão temporária contra Fernanda, já concedido pela Justiça. Agentes fazem diligências para tentar localizá-la. Ela já é considerada uma foragida da Justiça.

Contra Fernanda Lima, foi expedido um Mandado de Prisão, pelo Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Nº do Mandado de Prisão: 0030347-08.2023.8.19.0001.01.0001-25, pelo crime de Homicídio Simples (Artigo 121 do CP/Lei 2848), com pedido de Prisão Temporária.

Denuncie a localização de Fernanda Lima, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.