Suspeito de mandar executar grávida em Campos evitou comprar enxoval do bebê

O professor Diogo Viola de Nadai, preso na última terça acusado de mandar matar a grávida de oito meses, Letycia Peixoto Fonseca, em Campos, não teria permitido que suas roupas fossem levados ao apartamento que dividiria com a vítima. Ele também teria evitado comprar o enxoval do bebê. A criança chegou a nascer com vida, mas morreu no dia seguinte ao crime.

Cintia Pessanha Fonseca, mãe de Letycia, conta que Diogo quis que suas roupas fossem levadas por último à casa nova, onde moraria com Letycia e o filho.

"Eu não entendi nada. Não eram peças específicas, ele pediu para deixar toda a roupa dele no antigo apartamento", relembrou Cintia.

A mãe da engenheira diz que a filha estava empolgada com a mudança, enquanto Diogo não demonstrava qualquer empolgação com a casa nova e não participou nas etapas da mudança, que estavam acontecendo na semana em que Letycia foi morta.

Em depoimento à polícia, Diogo sequer sabia dizer o nome da rua onde moraria com Letycia.

Além disso, o professor evitava comprar o enxoval da criança, dizendo à mãe da jovem que compraria os itens quando viajasse para outro país.

"Eu achava muito estranho essa maneira dele dizer sempre que ia dar tempo, que não precisava comprar coisas para o bebê, que ele ia comprar nos Estados Unidos. Eu falava: ‘Diogo, mas o bebê não vai demorar para nascer’, e ele sempre me pedia calma", conta.

Letycia e Diogo estavam juntos há oito anos, de acordo com polícia, o suspeito era casado com outra mulher desde 2010.