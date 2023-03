Polícia prende envolvido na morte de menina de 10 anos em São João de Meriti

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam, nesta quinta-feira (09/03), um homem envolvido na morte da menina Rafaelly da Rocha Vieira, de 10 anos. Ela foi morta no dia 25 de janeiro, quando brincava na rua, em São João de Meriti, Baixada Fluminense.

Na ocasião, um grupo de milicianos desembarcou de um veículo, no Centro do município, e efetuou diversos disparos de arma de fogo. Os criminosos foram até o local pois ali haveria um comércio de drogas instalado. Na ação, a vítima foi atingida e chegou a ser socorrida a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo as investigações, o homem capturado nesta quinta era o condutor do veículo que levou os criminosos até o local e tinha conhecimento prévio da intenção dos milicianos. Com ele, foi aprendida uma pistola e munição, além do automóvel, que passará por perícia.

Havia contra o suspeito um mandado de prisão temporária. As investigações continuam para identificar e prender os demais envolvidos no homicídio.