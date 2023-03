Suspeito de mandar executar grávida em Campos teria escolhido nome do bebê

O professor Diogo Viola de Nadai, preso na última terça acusado de mandar matar a grávida de oito meses, Letycia Peixoto Fonseca, em Campos, teria escolhido o nome do filho. A criança chegou a nascer com vida, mas morreu no dia seguinte ao crime.

Cintia Pessanha Fonseca, mãe de Letycia, conta que Diogo fez questão que o nome do bebê fosse Hugo.

“Dizia que era o nome do avô dele, uma pessoa muito influente no Espírito Santo (terra natal de Diogo)”, explicou.

A mãe da engenheira disse, ainda, que Diogo teria escolhido a decoração do quarto do bebê.

“O Diogo dizia que o orgulho dele seria que o filho fosse uma pessoa importante e conhecida”, relembrou Cintia.

Diogo é apontado pela família como pai da criança, mas Hugo foi registrado apenas no nome da mãe.

Letycia e Diogo estavam juntos há oito anos, de acordo com polícia, o suspeito era casado com outra mulher desde 2010.