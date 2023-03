Um morto e um preso após confronto no Complexo do Santo Cristo

Um homem morreu após trocar tiros com a Polícia Militar, na tarde desta sexta-feira (10), na Travessa Santo Cristo, na comunidade da Coreia, no Fonseca, em Niterói. Na mesma ação, um suspeito foi preso com uma pistola.

De acordo com informações da PM, militares do 12°BPM (Niterói) estavam em patrulhamento de rotina quando se depararam com homens armados. Os suspeitos iniciaram um confronto com os policiais. Após o cessar fogo, um homem foi encontrado morto e outro foi preso.

A arma foi apreendida e o caso foi registrado na Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG).

O Complexo do Santo Cristo segue ocupado pelos militares.