Polícia Civil prende homem que mandou matar o sobrinho

O criminoso que praticou o homicídio confirmou ter recebido R$ 2 mil do tio do morto - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam, nesta sexta-feira (10/03), o homem que mandou matar o próprio sobrinho. Ele foi encontrado em Bangu, Zona Oeste do Rio. O crime aconteceu no mesmo bairro, no dia 18 de fevereiro. Além dele, os agentes também capturaram outro homem, apontado como o executor do crime, em Niterói, na Região Metropolitana.

O criminoso que praticou o homicídio confirmou ter recebido R$ 2 mil do tio do morto. Na noite do assassinato, a vítima, que era usuária de drogas, estava dormindo na calçada, perto da casa do mandante.

Segundo e executor, o outro autor pegou imagens do sobrinho das câmeras de monitoramento da rua e enviou para ele por meio de aplicativo de mensagens, para que não houvesse chance de erro na identificação do alvo.

A motivação do crime seria pelo fato de que o tio não suportaria o comportamento de usuário de drogas da vítima, que praticava furtos para sustentar o vício. As capturas ocorreram em cumprimento a mandados de prisão temporária