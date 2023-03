Polícia Penal prende foragido da justiça em Niterói

Policiais penais da Divisão de Recapturas (RECAP) prenderam, na manhã desta sexta-feira (10), o acusado foragido da justiça, Diego Rodrigo de Lima, de 31 anos. A localização aconteceu no bairro de Piratininga, em Niterói.

Os policiais cercaram o local e aguardaram o exato momento em que Diego retornava ao seu esconderijo. Após ser ser surpreendido, ele foi preso sem qualquer chance de reação.

Foragido da justiça há 5 anos, Diego havia sido preso em flagrante, em 04/07/2018, pela prática do crime de furto de 02 (dois) telefones celulares, de duas mulheres, na Casa de Show Castelo das Pedras, em Jacarepaguá. Contra ele, constava, em aberto, um Mandado de Prisão Preventiva, expedido pela Primeira Vara Criminal de Jacarepaguá, pelo crime de Furto (Art. 155 - CP); Prisão em flagrante.

Diego possui ainda 06 (seis) anotações criminais pelas práticas dos crimes de roubo (Art. 157, do CP), consumo e posse de drogas (art. 28, da lei 11343/06), exercício arbitrário das próprias razões (art. 345, do CP), além de lesão corporal, no contexto de violência doméstica, praticado contra sua ex-companheira, no ano de 2017. Com histórico de uso frequente de drogas, e reconhecidamente violento, segundo informações de vizinhos, os policiais foram aplaudidos pelos moradores locais no momento da prisão.

Após ser dada voz de prisão, Diego foi levado à 76ª DP (Centro/Niterói), para os procedimentos de praxe, e, posteriormente, encaminhado à SEAP-RJ, onde permanecerá a disposição da justiça.

null Divulgação

Autor: Divulgação

Denuncie a localização dos foragidos da justiça, de forma anônima, ao Disque Denúncia:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.