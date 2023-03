PF prende russo procurado pela Interpol na Zona Oeste do Rio

O homem foi preso pela Polícia Federal no bairro Freguesia e estava foragido da Justiça russa há mais de 10 anos - Foto: Reprodução

O homem foi preso pela Polícia Federal no bairro Freguesia e estava foragido da Justiça russa há mais de 10 anos - Foto: Reprodução

Foi preso nesta sexta-feira (10), um russo de 41 anos procurado pela Interpol. Ele foi preso pela Polícia Federal no bairro Freguesia e estava foragido da Justiça russa há mais de 10 anos.

De acordo com as autoridades, o homem é responsável por utilizar cartões públicos corporativos fraudulentamente e apropriar-se do dinheiro desviado. Caso seja condenado, o estrangeiro pode pegar pena de até 10 anos de prisão.

Leia também:

➢ Polícia Federal prende casal russo foragido no Rio de Janeiro

➢ PF faz ação contra divulgação de imagens de abuso sexual de crianças

O Supremo Tribunal Federal expediu, na última quarta (8), o mandado de prisão preventiva parta fins de extradição, após pedido formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol, em Brasília.



O estrangeiro permanecerá no sistema prisional do Rio de Janeiro até a extradição definitiva para a Rússia.