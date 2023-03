Casal é roubado por cincos homens na estrada BR 101, em Itaboraí

A PRF foi acionada e agiu com rapidez - Foto: Divulgação

A PRF foi acionada e agiu com rapidez - Foto: Divulgação

Um casal que viajava para o Espírito Santo teve seu veículo roubado, nesta quinta-feira (10), por cinco homens dentro de um automóvel na BR 101, em Itaboraí, Rio de Janeiro. A PRF foi acionada e agiu com rapidez e, utilizando as informações das vítimas, teve o conhecimento de que no carro havia rastreador.

Os policiais passaram, então, a acompanhar o deslocamento do veículo roubado. E, utilizando dos meios de comunicação internos entre as equipes de serviço, conseguiram realizar a recuperação do veículo que já se encontrava na BR 040 , Duque de Caxias/RJ . Os assaltantes fugiram e ninguém foi preso.