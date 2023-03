Homem acusado de matar filho de vice-presidente de escola de samba é preso

Um homem acusado de assassinar o filho do vice-presidente da escola de samba carioca Mocidade Independente de Vila Isabel foi preso na manhã desta sexta-feira (10/03), em Três Rios, no sul do Estado.

Luiz Cláudio Fonseca Salgado, de 20 anos, foi vítima de um disparo no último dia de 23 de fevereiro no Morro da Covanca, no Tanque, bairro da Zona Oeste do Rio. O acusado, Pedro Henrique de Souza Batista, estava foragido desde o dia do crime. Segundo relatos de pessoas próximas à vítima, o acusado teria sido motivado por ciúmes da namorada de Luiz Cláudio, com quem já teve um relacionamento.

Filho de Luiz Antônio "Catatau", o jovem chegou a ser agredido pelo suspeito no dia do crime, ainda de acordo com relatos de testemunhas. Imagens de câmeras de segurança no Morro da Covanca flagraram o acusado seguindo a vítima em uma motocicleta. Ele já estaria armado no momento e teria disparado contra Luiz Cláudio momentos depois.

A vítima foi socorrida pelos bombeiros e levada para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, mas não resistiu aos ferimentos. Após investigações, agentes da Polícia Civil encontraram o suspeito em Três Rios. Ele foi levado para a 108ª DP (Três Rios), e, em seguida, encaminhado para uma unidade da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP).