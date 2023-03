Nove crianças baleadas no Grande Rio em 2023

A menina Maria Júlia da Silva Gomes, de 1 ano e 8 meses, foi baleada na manhã desta sexta-feira (10), durante operação policial na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Maria Júlia, que foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, foi a 9ª criança baleada na Região Metropolitana do Rio em 2023: três delas morreram e seis ficaram feridas, de acordo com dados do Instituto Fogo Cruzado.

Entre as nove crianças baleadas este ano, duas foram atingidas durante ações ou operações policiais. As duas sobreviveram.

Veja a lista de crianças baleadas em 2023

10/03 - Maria Júlia da Silva Gomes, 1 ano e 8 meses - Ferida por uma bala perdida durante operação policial na ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

01/03 - Menina, 11 anos - Ferida por bala perdida durante ação policial na Vila Aliança, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.

19/02 - Bryan Rodrigues Horta, 6 anos - Ferido por uma bala perdida durante uma briga no Carnaval de Magé, na Baixada Fluminense.

19/02 - Maria Eduarda Carvalho Martins, 9 anos - Morta por uma bala perdida durante uma briga no Carnaval de Magé, na Baixada Fluminense.

19/02 - João Pedro Marques de Lima, 11 anos - Ferido por uma bala perdida durante uma briga no Carnaval de Magé, na Baixada Fluminense.

04/02 - Luiz Henrique Benicio de Farias, 5 anos - Ferido na perna por uma bala perdida enquanto lanchava com a mãe em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A polícia ainda não sabe de onde veio o disparo.

02/02 - Menina, 8 anos - Ferida nas costas quando ocupantes de um veículo teriam disparado em direção ao quintal em que a menina e a família estavam no Jardim Catarina, em São Gonçalo.

25/01 - Rafaelly da Rocha Vieira, 10 anos - Morta por uma bala perdida na Rua Dr. Monteiro de Barros, no Centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Moradores contam que homens encapuzados invadiram a rua e começaram a disparar. Rafaelly brincava na rua com outras crianças e foi vítima de uma bala perdida, na altura do tórax.

01/01 - Juan Davi de Souza Faria, 11 anos - Morto por uma bala perdida durante a comemoração do réveillon em Mesquita, na Baixada Fluminense. O menino estava na varanda de casa, quando foi atingido.

Em quase três meses, o número de crianças baleadas já é maior que o acumulado em 2022 todo. Em 2022, oito crianças foram baleadas na Região Metropolitana do Rio: duas morreram e seis ficaram feridas. Cinco delas foram atingidas durante ações ou operações policiais: uma morreu e quatro ficaram feridas.

Entre as oito vítimas registradas em 2022, duas crianças haviam sido baleadas no período entre 1º de janeiro e 10 de março: uma morreu e outra ficou ferida. Ambas foram atingidas em ações ou operações policiais.