Homem furta Banjo e é detido por agentes do Segurança Presente

O dono do instrumento é um funcionário do Píer Mauá - Foto: Divulgação

O dono do instrumento é um funcionário do Píer Mauá - Foto: Divulgação

Agentes da Operação Segurança Presente no Centro do Rio detiveram, nesta quinta-feira (9), um homem que furtou um banjo no interior do Píer Mauá. O instrumento musical, que pertencia a um funcionário do píer e é avaliado em cerca de R$ 1,3 mil, foi devolvido à vítima.

Os policiais do Centro Presente foram acionados por uma funcionária do píer, que apresentou as imagens das câmeras de segurança. O autor do furto foi encontrado nas proximidades, confessou o crime e entregou o banjo aos agentes.

As partes envolvidas foram encaminhadas à 4ª DP, onde o caso foi registrado. O suspeito vai responder em liberdade pelo crime de furto.