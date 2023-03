MPRJ denuncia homem que agrediu e ameaçou a namorada

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou um homem por crime de lesão corporal e ameaça contra sua namorada. A denúncia foi oferecida na quarta-feira (08/03) pela Promotoria de Justiça de Casimiro de Abreu, que também pediu a prisão preventiva do acusado.

As agressões ocorreram no domingo (05/03), na Rodovia Serramar, que liga Casimiro de Abreu a Nova Friburgo, após uma discussão do casal por ciúmes. No local, ele deu chutes, tapas no rosto e arranhou o pescoço dela.

A vítima ficou caída na estrada até que foi socorrida por um grupo de pessoas que passava pela rodovia e conduzida ao Hospital Municipal de Casimiro de Abreu.

Na madrugada do dia seguinte (06/03), o homem continuou com as ameaças e foi à casa de namorada para ofender e intimidar a vítima, mesmo após as agressões anteriores.

Ele foi denunciado por lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino e ameaça, conforme art. 129, §13º, e art. 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal.