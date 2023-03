PRF apreende maconha e pasta base de cocaína em Niterói.

Na noite desta quinta-feira, 09, policiais rodoviários federais apreenderam aproximadamente 10 quilos de maconha e 3,5 quilos de pasta base de cocaína na BR-101, saída da Ponte Rio-Niterói. O condutor do veículo foi preso e receberia 800 reais pela entrega do material ilícito.

Equipe PRF realizava fiscalização na saída da Ponte Rio-Niterói, quando deu ordem de parada para um veículo Fiat. Ao realizar o procedimento de identificação veicular e de verificação de equipamentos obrigatórios, sentiu-se um cheiro muito forte característico a maconha.

Perguntado ao motorista se portava algo de ilícito no veículo, não houve resposta. A equipe então procedeu buscas no interior do veículo, tendo êxito em encontrar nos compartimentos do para-choque traseiro aproximadamente 10 quilos de maconha e 3,5 quilos de pasta base de cocaína.

O rapaz informou que pegou o material ilícito em Inhaúma, bairro do Rio de Janeiro, com destino a cidade de Arraial do Cabo e que receberia pelo serviço a quantia de 800 reais. Ao perceber que seria preso, o motorista tentou empreender fuga a pé, mas foi capturado em seguida.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária em Niterói.