DHC busca dupla envolvida na morte de policial na Zona Oeste do Rio

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), busca obter informações que possam levar às prisões de Jhonatan Borges do Reis, vulgo Esquilo, de 25 anos, e Caio Siqueira Ribeiro, vulgo Caio Piloto, de 24. Os dois são suspeitos de envolvimento na morte do policial militar inativo Marco Antônio Pisente Canário, na manhã de 08 de dezembro de 2021, no Caminho do Outeiro, em Barra de Guaratiba, Zona Oeste do Rio.

Jhonatan e Caio também foram identificados como autores do homicídio do policial penal Ronaldo Oliveira de Araújo, de 44 anos, morto a tiros na manhã de 30 agosto de 2022, também em Guaratiba.

A dupla estava em uma moto, e fugiu logo após o crime. O policial penal teria proibido o funcionamento de uma "boca de fumo" instalada por Jhonatan na Estrada do Magarça.

Investigações da DHC indicam que a dupla já foi identificada como autora de outros homicídios. Ainda segundo a especializada, a maioria das execuções ocorreram por disputas pelo controle do tráfico de drogas nos bairros de Ilha de Guaratiba, Magarça, Vargens Grande e Pequena e Recreio dos Bandeirantes.

Investigações também apontam que eles praticam roubos de veículo no bairro de Bonsucesso e adjacências, e se refugiam na Comunidade da Vila do João, localizada no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio.

Contra a dupla, constam dois Mandados de Prisão, expedidos pela 4ª Vara Criminal da Capital, pelo crime de Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2º - CP), referente a morte do policial inativo e outro pelo crime de Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2º - CP), inc. I, IV e VII E Furto Qualificado (Art. 155, § 4o. - CP), inc. IV, pela morte do policial penal. Todos dois com pedidos de Prisões Preventivas.

Denuncie a localização dos foragidos da justiça, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.

Agentes da DHC, estão vem diligências constates a fim de prender Jhonatan e Caio , que já são considerados foragidos da justiça.