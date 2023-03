Casal é baleado ao sair de boate na Zona Sul do Rio

Vítima utilizava uma tornozeleira eletrônica no momento em que foi baleado - Foto: Reprodução

Vítima utilizava uma tornozeleira eletrônica no momento em que foi baleado - Foto: Reprodução

No início da manhã desta quinta-feira (9), um casal foi baleado enquanto saía de uma balada em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

As câmeras de segurança flagraram a ação e o momento em que um segundo homem, de boné, se aproxima da vítima e dispara. O homem, baleado na cabeça, fica caído no chão e pessoas próximas, que também estavam na casa noturna, correm assustadas. O caso aconteceu na Rua Nossa Senhora de Copacabana, esquina com a Rua Belford Roxo.

Com o disparo, uma mulher que estava próxima ao local acabou sendo atingida na perna. As imagens ainda mostram que o atirador, que usava um boné, recoloca a arma na cintura e saí andando sem prestar socorro.

O homem, que não teve a identidade revelada, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado, em estado grave, para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde. A vítima estava utilizando uma tornozeleira eletrônica no momento em que foi baleado.

Já a mulher, baleada de raspão na perna, foi socorrida por um motorista de aplicativo e levada para a UPA de Copacabana. Também não há informações sobre seu estado de saúde.

Segundo a Polícia Civil, agentes estão ouvindo testemunhas e analisando imagens de câmeras de segurança da região. Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.

O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana).