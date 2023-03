Um morto e dois presos após ação policial na Vila Ipiranga, no Fonseca

Uma pessoa morreu e outras duas foram presas após um confronto com a Polícia na comunidade do Vila Ipiranga, no Fonseca, em Niterói, no fim da tarde da última quarta-feira (08/03).

A troca de tiros teria acontecido por volta das 17h na rua Ilca Brasil Barbosa. A corporação informou que uma equipe foi atacada por suspeitos enquanto realizava um patrulhamento na região. Um suspeito foi morto por disparos dos agentes. Outros dois foram capturados após o tiroteio.

Os dois presos foram conduzidos à 78ª DP (Fonseca), que registrou a ocorrência. A Polícia também comunciou ter arrecadado duas pistolas e farto material entorpecente na ação