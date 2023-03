Preso homem acusado de manter esposa grávida e filhos em cárcere privado no interior do Rio

Um homem acusado de manter a família encarcerada dentro de sua residência foi preso na última quarta-feira (08/03), em São Francisco do Itabapoana, município no interior do estado do Rio. Uma mulher, grávida de sete meses, e três menores de idade foram resgatados em condições de cárcere privado no endereço, onde também foram apreendidas armas e munição.

Policiais civis da 147ª DP (São Francisco de Itabapoana) informaram ter recebido, na última terça (07/03), denúncias de que um morador da Rua Projetada, no bairro Santa Clara, estava agredindo e mantendo a esposa presa em casa. As denúncias também relatavam que o homem ameaçava testemunhas para que não contassem o caso à Polícia.

Os agentes foram até o local com um mandado de busca e apreensão e encontraram a mulher com várias marcas de agressão no corpo. Ela e os filhos foram resgatados, enquanto o acusado foi conduzido à delegacia em flagrante, por cárcere privado, lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica e familiar.

Os oficiais também apreenderam uma pistola .380, uma espingarda de chumbinho, um facão, um canivete, dois carregadores, quatro cartuchos de munições, além de três aparelhos de rádios comunicação e três aparelhos celulares.