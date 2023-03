Homem acusado de tentar matar namorada em hotel é preso em Niterói

Um homem acusado de tentar assassinar a própria namorada, de 34 anos, em um quarto de hotel em Niterói foi preso nessa quarta-feira (08), Dia Internacional da Mulher.

A vítima foi encontrada com um ferimentos no rosto e no pescoço no estabelecimento no centro do município. Segundo relatos, o gerente do hotel estava observando as câmeras de segurança do local quando viu pessoas correndo em um dos corredores. Ao chegar no local, ele encontrou um homem com a roupa suja de sangue e a mulher com cacos de uma garrafa de vidro cravados ao pescoço.

Agentes das Polícias Militar e Civil foram acionados ao local. Tanto o acusado quanto a vítima foram levados para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca. Ele foi liberado após ser atendido, enquanto a mulher precisou ser internada.

Identificado como Leonardo Augusto Nascimento Ebraico, o suspeito foi levado à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) e preso em flagrante por tentativa de feminicídio. Ele foi transferido para Complexo de Gericinó, em Bangu, onde está à disposição da Justiça. A prisão fez parte da "Operação Átria", ação nacional da Polícia Civil que busca combater crimes praticados contra mulheres em razão do gênero.

A agressão teria sido motivada por uma discussão entre o casal, que começou, ainda de acordo com os relatos, quando a mulher pediu para ver o aparelho celular do namorado. Eles estariam junto há seis meses. A mulher segue internada em estado gravíssimo.