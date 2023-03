PRF recupera carga de café e resgata motorista refém

Na noite desta quarta-feira, 08, policiais rodoviários federais receberam informação de um roubo de carga na Rodovia Presidente Dutra, no km 169 no município do Rio de Janeiro e que o destino final da carga e do caminhão seria a Comunidade “FICAP”, em Jardim América, zona norte.

Prontamente a equipe iniciou deslocamento e realizou o adentramento na referida comunidade, passando por inúmeras barricadas ao longo do trecho. Os policiais foram recebidas por disparos de arma de fogo de diversos calibres e imediatamente revidaram.

Após a estabilização do terreno e sem feridos, a equipe conseguiu localizar o caminhão Volvo com sua carga parcialmente violada e resgatar com sucesso o motorista ileso, que estava em poder dos militantes. O veículo transportava o produto “café cru não descafeinado em grão” com destino ao município da Pavuna, avaliada em aproximadamente R$770 mil.

O motorista informou que foi abordado por quatro motocicletas e que os indivíduos apontaram armas de fogo em sua direção e o obrigou a seguir até o interior da comunidade, ficando refém.

A ocorrência foi encaminhada para a DRFC – Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas.