Polícia realiza operação contra ladrões de joalherias de shoppings

Agentes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) realizam, nesta quinta-feira (09/03), a “Operação Aurum” na comunidade da Mangueira, Zona Norte do Rio.

A ação tem como objetivo cumprir nove mandados de prisão contra integrantes de uma quadrilha de ladrões de joalherias instaladas em shoppings das Zona Sul, Oeste e Norte da capital.

Segundo as investigações, os alvos utilizam a comunidade da Mangueira como base operacional para planejamento de suas ações, para guardar as mercadorias roubadas e refúgio para lideranças criminosas de outros estados do país.