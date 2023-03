Mulheres da segurança pública são homenageadas em São Gonçalo

Empenhadas nas ações de segurança no município de São Gonçalo, mulheres da Guarda Municipal e agentes da Operação São Gonçalo Presente foram homenageadas, na manhã desta quarta-feira (8). O evento, que aconteceu na base da Secretaria de Ordem Pública, no bairro Estrela do Norte, reuniu mulheres com intuito de enaltecer e valorizar o trabalho de cada uma.

“Todas as mulheres merecem ser valorizadas e respeitadas. Hoje, quero parabenizar essas mulheres que atuam na área de segurança da cidade de São Gonçalo. Cada uma tem sua função dentro da corporação, contribui para o desempenho e andamento do nosso trabalho. E, hoje, no Dia Internacional da Mulher, separamos esse momento para homenagear essas mulheres que estão sempre executando suas funções com maestria”, disse o secretário de Ordem Pública, Major PM Francisco Magalhães.

A homenagem garantiu às mulheres uma palestra proferida pela assistente social Christhiane Silva Spínola, da Operação São Gonçalo Presente, quando foram explicados a história do Dia da Mulher e os direitos conquistados ao longo dos últimos anos.

A guarda Edma Mathias Netto, que atua na corporação há 30 anos, foi a primeira a ser presenteada e afirmou que ser lembrada nesta data é extremamente importante.

“São poucas vezes que acontece isso. Nos sentimos privilegiadas. A gente sempre espera esse reconhecimento. Mas poucas pessoas lembram da importância dessa data. Todas as mulheres se desenvolvem no trabalho, nos seus afazeres em casa, na sua profissão. É importante ser lembrada e homenageada por esse dia’, contou Edma Mathias.