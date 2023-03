Polícia Civil prende acusado de duplo homicídio na Taquara

A Polícia Civil do Rio prendeu, nesta quarta-feira (8), o criminoso Luiz Fernando Oliveira de Mello, o "Fefeu", acusado de envolvimento nas mortes de Cristiano da Silva e Bruno dos Santos Silva. O caso ocorreu no dia 14 de maio do ano passado e, de acordo com a polícia, ele assumiu ter tido participação no crime.

As investigações concluíram que as vítimas eram parentes de um policial penal que teve a casa invadida durante confronto de território na comunidade Santa Maria, na Taquara, que era dominada pela milícia.

Após a prisão, o acusado foi levado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), na Barra da Tijuca, e será encaminhado para uma audiência de custódia.