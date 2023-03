Acusado de liderar tráfico na Coréia e na Rua da Feira, “Pirata", é preso

Foi preso na tarde desta terça-feira (07/03), Jerônimo Francisco Fernandes Júnior, conhecido como "Pirata". Acusado de homicídio e de liderar o tráfico de drogas nas comunidades da Rua da Feira e da Coréia, o acusado, de 31 anos, foi preso após uma breve perseguição em São Gonçalo.

Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) informaram que estavam cumprindo ordem de busca para investigar a ação de narcotraficantes no Barro Vermelho e no Engenho Pequeno, quando repararam em um veículo suspeito. "Pirata", que conduzia o carro, desobedeceu às ordens de parada e fugiu em direção à comunidade da Coruja. Na perseguição, o automóvel acabou colidindo com um poste e o suspeito foi alcançado e preso pelos agentes da PM.

"Pirata" é apontado como parte da "Família Passarinho", família criminosa envolvida com a gestão do tráfico na Coréia. Ele teria assumido a liderança da organização em 2021, após a morte de seu primo, Leilson Ferreira Fernandes, antiga liderança criminosa conhecida como “Pivete”.

Antes disso, "Pirata" chegou a passar pela cadeia em dezembro de 2017, mas foi solto quatro anos depois, em dezembro de 2021. Contra ele, constam mandados de prisão por homicídio simples, roubo majorado e tráfico de drogas. Ele foi levado para a 73ª DP (Neves) e, de lá, encaminhado para uma unidade prisional da SEAP, onde ficará à disposição da Justiça.