PRF recupera carro clonado na BR-101 que transportava mais de 4 mil "pedras de crack"

Policiais Rodoviários Federais abordaram um automóvel que transitava pela BR-101 e encontraram em seu porta-malas 4.340 "pedras" de substância semelhante a "crack", na tarde desta terça-feira (7), em Niterói.

A ação de fiscalização teve continuidade com análise dos elementos identificadores e consulta aos sistemas informatizados que demonstraram a adulteração dos caracteres do motor do veículo que utilizava placas clonadas e tinha ocorrência de roubo a pouco mais de um mês.

O motorista informou que recebeu a carga de droga na Nova Holanda, no Complexo da Maré, para vender por 43 mil reais e que receberia a quantia de 1.500 reais pelo transporte até a cidade de Araruama, na Região dos Lagos.

O veículo, a droga e o condutor foram encaminhados à Polícia Judiciária.